Шойгу допустил пересмотр решения о применении кассетных боеприпасов

Шойгу: Россия не применяла кассетные боеприпасы, но решение могут пересмотреть

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что по гуманитарным соображениям Москва воздерживалась от применения кассетных боеприпасов, однако данное решение может быть пересмотрено. Трансляция выступления ведется на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

По словам Шойгу, данная гуманитарная проблема связана с решением Вашингтона о поставке Киеву кассетных боеприпасов. Глава ведомства подчеркнул, что последствия применения подобного оружия для мирного населения известны.

«Прежде американские представители неоднократно заявляли, что использование кассетных боеприпасов является военным преступлением. Сегодня Вашингтон и его пособники совершают это преступление на Украине. Осуждения со стороны гуманитарных организаций, как и ожидалось, нет», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что в Вашингтоне принято считать, что Киев применяет кассетные боеприпасы «надлежащим образом» и в соответствии с договоренностями. По его словам, США будут и дальше работать над передачей Украине всех необходимых вооружений.

В июле американская газета The Washington Post сообщила о начале использования Украиной кассетных боеприпасов. Один из украинских чиновников заявил, что их используют для ударов по российским траншеям, которые не дают украинской армии продвинуться вглубь территории.