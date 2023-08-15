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10:41, 15 августа 2023Россия

Шойгу допустил пересмотр решения о применении кассетных боеприпасов

Шойгу: Россия не применяла кассетные боеприпасы, но решение могут пересмотреть

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что по гуманитарным соображениям Москва воздерживалась от применения кассетных боеприпасов, однако данное решение может быть пересмотрено. Трансляция выступления ведется на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

По словам Шойгу, данная гуманитарная проблема связана с решением Вашингтона о поставке Киеву кассетных боеприпасов. Глава ведомства подчеркнул, что последствия применения подобного оружия для мирного населения известны.

«Прежде американские представители неоднократно заявляли, что использование кассетных боеприпасов является военным преступлением. Сегодня Вашингтон и его пособники совершают это преступление на Украине. Осуждения со стороны гуманитарных организаций, как и ожидалось, нет», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что в Вашингтоне принято считать, что Киев применяет кассетные боеприпасы «надлежащим образом» и в соответствии с договоренностями. По его словам, США будут и дальше работать над передачей Украине всех необходимых вооружений.

В июле американская газета The Washington Post сообщила о начале использования Украиной кассетных боеприпасов. Один из украинских чиновников заявил, что их используют для ударов по российским траншеям, которые не дают украинской армии продвинуться вглубь территории.

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