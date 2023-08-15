Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при взрыве в Дагестане
11 пострадавших при взрыве в Дагестане, в том числе двое детей, находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав России.
Взрыв на автозаправочной станции прогремел на окраине Махачкалы вечером в понедельник, 14 августа.
Сейчас в больницах находятся 63 человека, пострадавших при взрыве. Среди них 16 детей, отметили в министерстве. Всего, по информации Федерального центра медицины катастроф Минздрава России, пострадали 80 человек.
Взрыв произошел в расположенном на окраине Махачкалы автосервисе. Затем огонь распространился на автозаправочную станцию. Удалось установить, что возгорание и последующий хлопок произошли в здании станции технического обслуживания автомобилей.
На фоне взрыва власти Дагестана решили ввести режим ЧС в Кумторкалинском районе республики. По словам главы Дагестана Сергея Меликова, соответствующий указ будет подписан в ближайшее время.