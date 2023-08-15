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17:47, 15 августа 2023Среда обитания

Ряду стран предсказали жаркую осень

BOF: страны Южного полушария может ждать жаркая осень из-за усиления Эль-Ниньо

Фото: Mike Hutchings / Reuters

Страны Южного полушария могут столкнуться с аномально жаркой погодой в сентябре-ноябре 2023 года из-за усиления влияния природного феномена Эль-Ниньо, нагревающим поверхностный слой воды в экваториальной части Тихого океана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на предварительный прогноз аналитиков Бюро метеорологии Австралии (Bureau of Meteorology, BOF).

Специалисты пока не могут предсказать точную вероятность наступления аномально жаркой погоды, однако продлили режим повышенной готовности на случай усиления влияния Эль-Ниньо, эти меры действуют в Австралии с июня 2023 года. Если сценарий реализуется, это может привести к продолжительным засухам осенью, рискам лесных пожаров и приходом в регион тропических штормов в большей части южных и восточных регионов страны.

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Вероятность усиления влияния Эль-Ниньо в Южном полушарии допустили и эксперты Всемирной метеорологической организации. Ранее там предупредили страны региона о риске аномальных погодных условий из-за первого за последние восемь лет формирования природного феномена в тропической части Тихого океана. Предыдущие нагревания водной поверхности приводили к продолжительным засухам в Австралии, Индонезии, некоторых частях Южной Азии, Центральной Америки и северной части Южной Америки.

Ранее сообщалось, что июль 2023 года стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений. По данным аналитиков служба Евросоюза Copernicus (C3S), среднемировая температура оказалась на 0,72 градуса Цельсия выше средних значений для этого месяца в 1991-2020 годах и на 0,33 градуса теплее предыдущего рекорда, установленного в июле 2019-го.

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    Анатолий Акулов
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