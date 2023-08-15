Названа распространенная ошибка пользователей консолей

The Sun: игровую консоль нельзя отключать, выдергивая шнур из розетки

Многие геймеры имеют привычку неправильно отключать свою приставку. Об этом сообщает издание The Sun.

По словам журналистов медиа, у игроков может возникнуть привычка выключать игровую приставку посредством выдергивания шнура из розетки. Авторы издания предупредили пользователей, что так делать нельзя.

В материале говорится, что консоль — например, PlayStation 5 или Xbox Seris — можно выключать только нажатием на кнопку питания, расположенную на корпусе устройства. В противном случае можно не только потерять личные данные, но и сломать приставку. Способ выключения девайса посредством выдергивания кабеля из розетки специалисты назвали распространенной ошибкой геймеров.

Также нельзя извлекать шнур из розетки, если приставка зависла и не отвечает на команды. В этом случае нужно нажать и удержать кнопку питания на передней панели консоли, пока она не выключится. Для запуска консоли нужно однократно нажать на ту же кнопку и дождаться загрузки гаджета.

В начале августа журналисты издания Kotaku рассказали, что в консоли PlayStation 5 обнаружили неполадку с USB, которая приводит к поломке устройства. Выяснилось, что в случае длительной игровой сессии девайс может «сжечь» подключенные к нему контроллеры и аксессуары.