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20:31, 15 августа 2023Наука и техника

Названа распространенная ошибка пользователей консолей

The Sun: игровую консоль нельзя отключать, выдергивая шнур из розетки

Фото: GooGag / Shutterstock / Fotodom

Многие геймеры имеют привычку неправильно отключать свою приставку. Об этом сообщает издание The Sun.

По словам журналистов медиа, у игроков может возникнуть привычка выключать игровую приставку посредством выдергивания шнура из розетки. Авторы издания предупредили пользователей, что так делать нельзя.

В материале говорится, что консоль — например, PlayStation 5 или Xbox Seris — можно выключать только нажатием на кнопку питания, расположенную на корпусе устройства. В противном случае можно не только потерять личные данные, но и сломать приставку. Способ выключения девайса посредством выдергивания кабеля из розетки специалисты назвали распространенной ошибкой геймеров.

Также нельзя извлекать шнур из розетки, если приставка зависла и не отвечает на команды. В этом случае нужно нажать и удержать кнопку питания на передней панели консоли, пока она не выключится. Для запуска консоли нужно однократно нажать на ту же кнопку и дождаться загрузки гаджета.

В начале августа журналисты издания Kotaku рассказали, что в консоли PlayStation 5 обнаружили неполадку с USB, которая приводит к поломке устройства. Выяснилось, что в случае длительной игровой сессии девайс может «сжечь» подключенные к нему контроллеры и аксессуары.

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    Андрей Ставицкий
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