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13:36, 15 августа 2023Россия

Три человека пострадали из-за обстрела ВСУ жилого дома в российском регионе

Mash: три человека пострадали из-за обстрела ВСУ дома в Белгородской области

Архивное фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли жилой дом в Новой Таволжанке приграничной Белгородской области, пострадали три человека. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Как пишет автор поста, одного из пострадавших госпитализировали с осколочными ранениями ног. Состояние остальных не уточняется.

По информации канала, удар был нанесен по зданию, которое реставрировали после предыдущих обстрелов. Предварительно, в этот момент внутри находились хозяйка дома и двое строителей.

В свою очередь, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что пострадали два человека. Он уточнил, что снаряды разорвались рядом с домом. В результате, в городскую больницу Белгорода госпитализировали мужчину в тяжелом состоянии с осколочными ранениями грудной клетки и позвоночника. Кроме того, в центральную районную больницу доставили женщину, она также получила осколочные ранения.

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Ранее Гладков сообщил, что 14 августа ВСУ атаковали Белгородскую область из ракетного комплекса «Точка-У». По его словам, снаряд ударил по окраине хутора Брянские Липяги в восьми километрах от российско-украинской границы. Никто не пострадал.

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    Константин Лысяков
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