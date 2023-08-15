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09:49, 15 августа 2023Бывший СССР

В УПЦ сообщили о начале штурма трех корпусов Киево-Печерской лавры

УПЦ: полиция начала штурм трех корпусов Киево-Печерской лавры

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Сотрудники полиции начали штурм трех корпусов Киево-Печерской лавры, об этом сообщается в Telegram-канале Украинской православной церкви (УПЦ).

Отмечается, что речь идет о 54-м, 57-м и 58-м корпусах, в которых живут паломники и монахи обители.

«Как сообщают из Киево-Печерской Лавры, полиция оцепила указанные корпуса. Они [полицейские] уже срезали замки и ворвались в 57 корпус», — отметили в пресс-службе, комментируя происходящее.

Ранее сообщалось, что наместник Киево-Печерской лавры митрополит канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Павел был экстренно госпитализирован.

10 августа суд удовлетворил иск музея-заповедника «Киево-Печерская лавра» к одноименному монастырю УПЦ об устранении препятствий в пользовании имуществом. В результате часть паломников оказалась заблокирована в корпусах обители, а полиция запретила передавать им хлеб.

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