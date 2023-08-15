Число погибших в результате взрыва в Дагестане увеличилось до 26

26 человек погибли в результате взрыва на АЗС в Махачкале

Число погибших в результате взрыва на автозаправочной станции (АЗС) «Нафта 24» в Махачкале увеличилось до 26 человек. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на минздрав Дагестана.

В региональном минздраве также сообщили, что в результате ЧП два ребенка погибли и еще 13 детей получили ранения. Также в ведомстве рассказали о 75 пострадавших.

Ранее сообщалось, что следствие возбудило уголовное дело по факту взрыва АЗС в Махачкале. Дело возбудили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

Пожар в автосервисе и взрыв на заправке произошли в Махачкале вечером 14 августа. Площадь пожара достигла 600 квадратных метров. В ликвидации последствий произошедшего были задействованы 260 человек и 80 единиц техники.