Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:32, 15 августа 2023Россия

Число погибших в результате взрыва в Дагестане увеличилось до 26

26 человек погибли в результате взрыва на АЗС в Махачкале

Фото: МЧС России

Число погибших в результате взрыва на автозаправочной станции (АЗС) «Нафта 24» в Махачкале увеличилось до 26 человек. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на минздрав Дагестана.

В региональном минздраве также сообщили, что в результате ЧП два ребенка погибли и еще 13 детей получили ранения. Также в ведомстве рассказали о 75 пострадавших.

Ранее сообщалось, что следствие возбудило уголовное дело по факту взрыва АЗС в Махачкале. Дело возбудили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

Пожар в автосервисе и взрыв на заправке произошли в Махачкале вечером 14 августа. Площадь пожара достигла 600 квадратных метров. В ликвидации последствий произошедшего были задействованы 260 человек и 80 единиц техники.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Подвигина
    Обсудить
    Последние новости

    На заправке в Махачкале произошел взрыв. Что стало причиной произошедшего?

    В Днепре прозвучали взрывы

    Посол рассказал о расчете США на затягивание украинского конфликта

    В Москве спрогнозировали аномальную жару

    Шойгу поручил наладить производство ракеты РВВ-МД

    В Грузии рассказали о рычаге давления Евросоюза на страну

    Число погибших в результате взрыва в Дагестане увеличилось до 26

    Российский танк выдержал прямое попадание гранатомета

    Властям США рассказали о двух вариантах выхода из конфликта на Украине

    48-летняя звезда «Отчаянных домохозяек» показала фигуру в купальнике

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости