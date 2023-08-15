Вьетнам смягчил условия въезда для российских туристов

Россиянам продлили безвизовый въезд на курорты Вьетнама с 15 августа

Вьетнам в три раза продлил срок безвизового пребывания для российских туристов с 15 августа, сообщил местный портал «Политика и законодательство».

Уточняется, что теперь россияне смогут находиться в стране без визы не 15, а 45 дней независимо от типа паспорта и цели визита. Аналогичные правила будут действовать для путешественников из Белоруссии и еще 11 стран Европы и Азии.

Вьетнам также смягчил условия пребывания на курортах страны по электронной визе (e-visas), написала газета Vietnam News. Вместо прежних 30 дней туристы смогут оставаться во Вьетнаме до 90 дней, причем допускается многократный въезд.

Местные власти рассчитывают, что новые правила позволят стимулировать развитие туризма в стране. За семь месяцев 2023 года Вьетнам принял почти 6,6 миллиона отдыхающих, что близко к целевым 8 миллионам. Как отметило издание, во время сезона в конце года ожидается еще больший наплыв туристов.

Ранее МИД России сообщил, что карты национальной платежной системы «Мир» уже принимают в нескольких банках Вьетнама. В ведомстве подчеркнули, что расширение использования карт в Юго-Восточной Азии является долгосрочной целью.

