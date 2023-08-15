Владелец «Пятерочки» купил сеть супермаркетов «Виктория»

ФАС: владеющая «Пятерочкой» X5 Group приобрела магазины сети «Виктория»

Х5 Group, владеющая сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», уведомила Федеральную антимонопольную службу (ФАС) о закрытии 14 августа сделки по приобретению ООО «Виктория Балтия», которой принадлежит сеть супермаркетов «Виктория». Об этом сообщает ФАС.

В службе отметили, что ее предписания при этом были выполнены. В частности, в сделку не вошли магазины сети в подмосковном Долгопрудном. Их передали третьим лицам, так как доля рынка в этом городе у X5 Group достигала установленного законом максимума в 25 процентов.

По данным ведомства, Х5 Group продолжает исполнять заключенные торговыми сетями «Виктория», «Виктория Квартал» и «Дешево» (принадлежат «Виктория Балтия») договоры, а также распространила на них действующие в сети добровольные обязательства в виде ограничения наценок на отдельные позиции продуктов. Ретейлер пообещал каждую неделю направлять в ФАС информацию о средних закупочных и розничных ценах на социально значимые продовольственные товары в этих магазинах.

Как сообщалось ранее, в сделку вошли супермаркеты «Виктория» в Калининградской области, Москве и Московской области, а также магазины «Дешево» и два распределительных центра, расположенные в Калининградской области. Управление компанией сохранится за действующим менеджментом.