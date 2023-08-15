Режиссер Ларс фон Триер решил найти девушку через соцсети

Режиссер Ларс фон Триер объявил о поиске девушки в своих соцсетях

Датский режиссер и сценарист Ларс фон Триер решил найти девушку и музу через социальные сети и записал видеообращение в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). На пост режиссера обратило внимание издание World of Reel.

Режиссер фильмов «Меланхолия» и «Танцующая в темноте» в соцсетях откровенно рассказал о своих достоинствах, недостатках и диагнозах. «Мне 67 лет. У меня болезнь Паркинсона, обсессивно-компульсивное расстройство и в настоящее время контролируемый алкоголизм. Короче говоря, если повезет, я сниму еще несколько приличных фильмов», — пообещал фон Триер. Он добавил, что в хороший день и в правильной компании он может быть довольно очаровательным партнером.

Режиссер отметил, что плохо разбирается в социальных сетях, поэтому попросил желающих познакомится писать на электронную почту: bill.mrk.lars@gmail.com.

Ларс фон Триер был женат дважды. С первой женой Сессилией Хольбек он прожил в браке восемь лет. В 1997 году он женился второй раз на Бенте Фреге. Пара была вместе 18 лет и объявила о разводе в 2015 году.

Ранее в августе стало известно, что у режиссера диагностирована болезнь Паркинсона. При этом Ларс фон Триер находится «в хорошей форме и лечится от симптомов».