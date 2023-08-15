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09:59, 15 августа 2023Россия

Путин обратился к родственникам жертв взрыва на АЗС в Махачкале

Путин выразил соболезнования родственникам жертв взрыва на АЗС в Махачкале

Кадр: МЧС России / ТАСС

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родственникам жертв взрыва на автозаправочной станции (АЗС) в Махачкале. Его обращение опубликовала пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

Глава государства также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в результате ЧП в Дагестане. По последним данным, при взрыве пострадали свыше 100 человек, еще 30 граждан спасти не удалось.

До этого глава Дагестана Сергей Меликов рассказал, что власти приняли решение ввести в Кумторкалинском районе на севере Махачкалы режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после взрыва на автозаправке.

Вечером 14 августа на автозаправке в Махачкале произошел взрыв. Сначала загорелось здание автосервиса, после огонь перекинулся на заправку, а потом на АЗС взорвалась газовоздушная смесь.

Меликов позже рассказал, что взрыв произошел вследствие детонации емкости напротив автозаправки. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

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    Анна Щербакова
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