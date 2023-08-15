Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
17:29, 15 августа 2023Экономика

Сбивать цены в России предложили ярмарками

Президент России Путин: ярмарки помогут бороться с ростом цен на продукты

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Президент России Владимир Путин призвал создавать в стране условия для ярмарок, передает ТАСС со ссылкой на заявление президента в ходе рабочей встречи с главой Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым.

Глава Ингушетии рассказал Путину, что в прошлом году в канун религиозных праздников перекупщики кратно завышали цены на продовольствие. Тогда в регионе решили проводить ярмарки, что позволило продавать там продукты на 15-20 процентов дешевле, чем на рынках.

Российский президент согласился с Калиматовым в том, что ярмарки помогают бороться с перекупщиками. «Очень правильно. Надо только условия создавать для людей», — сказал он.

Ранее эксперты объяснили, почему в связи со снижением курса рубля цены на отечественные продукты повышаются. По словам руководителя исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина, российские производители строили предприятия с помощью передовых технологий, поэтому теперь им сложно покупать заграничные запчасти. Кроме того, в России закупают ветеринарные препараты из-за рубежа.

В Минпромторге заявляли, что не видят предпосылок для роста цен на продукты в России. Напротив, из-за сезонного фактора стоимость некоторых продуктов даже может снижаться, отметили там.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Черкасова
    Обсудить
    Последние новости

    Глава ГРУ обвинил США в активных полетах у границ России

    Система ПВО сработала в российском регионе

    Шойгу провел встречу с китайским коллегой

    Мужчина расколол головой 273 грецких ореха ради рекорда и разбил лоб

    Крупнейшему банку Швейцарии запретили продавать активы в России

    Индия подтвердила отказ в приглашении Украины на саммит G20

    Популярный кулинарный блогер поделился своим фирменным рецептом окрошки

    Сбивать цены в России предложили ярмарками

    Ухаживающая за Брюсом Уиллисом жена рассказала о важности заботы о себе

    Россиянкам раскрыли простой способ исправить неудачную стрижку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости