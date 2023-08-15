Минск заявил об активной подготовке Запада к военному столкновению

Глава МО Белоруссии Хренин: Запад готовится к прямому военному столкновению

Запад активно вкладывает финансы в оружие, готовясь к непосредственному военному столкновению. В этом уверен глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин, пишет ТАСС.

«Надо понимать, что в капиталистическом мире замораживать свои активы в оружие и раздутую армию просто так никто не будет. Поэтому вывод можно сделать однозначный: возможность прямого военного столкновения с НАТО в будущем становится весьма очевидной», — сказал министр.

По его словам, на Западе проходят интенсивные военные приготовления, в которые вкладываются огромные деньги. Хренин считает, что в текущее время «все маски сброшены», настоящие планы Запада содержатся в заявлениях должностных лиц высокого ранга.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у Минска есть технические возможности для борьбы с нависшей над республикой угрозой с западной стороны, это станет проверкой на прочность для нынешнего поколения.