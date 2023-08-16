Еврокомиссия перенаправит финансы из России и Белоруссии в Молдавию и на Украину

ЕК: 135 миллионов евро для России и Белоруссии направят в Молдавию и на Украину

Еврокомиссия (ЕК) перенаправит в Молдавию и на Украину 135 миллионов евро, которые предназначались для России и Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба организации.

«Я рада, что средства, которые мы поначалу планировали выделить на это сотрудничество, теперь пойдут в пользу программ Евросоюза с Украиной и Молдовой», — заявила комиссар по вопросам сплоченности и реформ Элиза Феррейра.

По ее словам, эти финансы помогут укрепить сотрудничество Евросоюза и заинтересованных сторон с украинскими и молдавскими партнерами. В ЕК подчеркнули, что программа направлена на поддержку проектов в сферах транспорта, здравоохранения, образования и исследований.

Ранее представитель ЕК Петер Стано сообщил, что общий объем военной помощи, которую западные страны поставили Украине, составляет около 20 миллиардов евро.