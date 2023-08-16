Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
21:47, 16 августа 2023Экономика

В США рассказали о разбогатевшей за год России

BI: Россия заработала сотни миллиардов долларов, а Запад потерял триллионы

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Несмотря на попытки Запада задушить российскую экономику и продолжающуюся специальную военную операцию, РФ за последний год существенно разбогатела, заявил обозреватель Business Insider (BI) Джордж Гловер.

По его словам, россияне улучшили свое благосостояние в 2022 году на сотни миллиардов долларов. «США и Европа потеряли триллионы долларов. Москва заработала к своим активам 600 миллиардов долларов», — рассказал автор.

Колумнист указал на то, что Соединенные Штаты обеднели на 5,9 триллиона долларов. Если считать общие потери Северной Америки и Европы, то выйдет около 10,9 триллиона, указал он.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что веденные западными странами санкции являются платой за свободу и за право быть независимыми. По мнению президента, антироссийские санкции были бы введены в любом случае. Он отметил, что санкции также являются платой за то, что Россия отказывается «плясать под чужую дудку, жертвовать своими национальными интересами и традиционными ценностями».

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В США рассказали о разбогатевшей за год России

    В Киеве заявили о планах попасть на саммит G20

    Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего

    США изучат вопрос укомплектованности ядерных сил

    Российские минометчики уничтожили наблюдательный пункт ВСУ под Херсоном

    В Запорожской области рассказали о расстрелах в ВСУ за отказ идти в наступление

    В Запорожской области ввели выплаты за подбитую западную технику

    Главком ВСУ обсудил с НАТО увеличение производства беспилотников

    Влюбчивым людям дали неожиданный совет об отношениях

    Саркози призвал ЕС прояснить стратегию по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости