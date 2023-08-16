Житель Артемовска рассказал о минировании домов солдатами ВСУ при отступлении

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) при отступлении из Артемовска (дореволюционное название, принятое на Украине, — Бахмут) минировали и поджигали многоквартирные дома. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на жителя города.

Личный состав одного из подразделений ВСУ размещался в доме очевидца. В середине мая он заметил, как украинские солдаты начали собирать вещи и выходить из здания. Житель понял, что украинцы отступают.

После выхода подразделения из дома мужчина спустился в подвал, где обнаружил заложенные под несущие стены здания противотанковые мины. «У меня не было ни кусачек, ничего при себе. Я повыдергивал взрыватели, а сами мины разбросал», — рассказал очевидец.

Также солдаты ВСУ оторвали шланг от бензинового генератора и разлили топливо в жилых помещениях. Выйдя из здания, они забросали его дымовыми гранатами, дом загорелся. «Мы перебегали из квартиры в квартиру, а украинские военные из соседнего здания открыли огонь по нашим окнам из стрелкового оружия», — сообщил мужчина.

Ранее американское издание The Wall Street Journal заявило, что вероятность того, что украинским войскам удастся вернуть Артемовск, снижается на фоне усиления российской обороны. Как отмечается в материале, по этой причине контрнаступление Киева затягивается.