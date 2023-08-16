Собянин сообщил о поступлении в больницы Москвы пострадавших из Махачкалы

Мэр Собянин: из Махачкалы в Москву поступили 16 пострадавших при ЧП на АЗС

16 человек, из них трое детей, поступили в больницы Москвы из Махачкалы после ЧП на автозаправочной станции (АЗС) в Дагестане. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, девять пострадавших находятся в городских клиниках. Шесть человек, добавил градоначальник, в том числе двое детей, в очень тяжелом состоянии.

«Врачи делают все возможное для спасения, оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую и психологическую помощь», — отметил он.

Взрыв в автосервисе на окраине Махачкалы произошел вечером 14 августа. После этого огонь перекинулся на автозаправку рядом. По последним данным, при взрыве пострадали 84 человека.

15 августа сообщалось, что в качестве одной из версий взрыва в Махачкале следователи рассматривают нарушение правил хранения агрохимикатов с пожароопасными характеристиками. Окончательные выводы будут сделаны после проведения экспертиз.