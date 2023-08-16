В России выросло производство сигарет

«Честный знак»: производство сигарет и папирос в РФ увеличилось на 10,3 процента

По итогам первой половины 2023 года объемы производства сигарет и папирос в России выросли на 10,3 процента в сравнении с данными за аналогичный период 2022-го. В количественном выражении показатель достиг отметки чуть менее 4,69 миллиарда условных упаковок, сообщают «Известия» со ссылкой на аналитиков государственной системы маркировки «Честный знак».

Таким образом, производство сигарет и папирос в России вернулось на уровень 2021 года, когда в стране по итогам первых двух кварталов было выпущено чуть менее 4,7 миллиарда пачек. К концу аналогичного периода 2022-го показатель был значительно меньше и составлял 4,25 миллиарда упаковок.

Во втором квартале этого года в России произвели на шесть процентов больше сигарет и папирос, чем в первом. Год к году показатель увеличился в еще большей степени — почти на 19,7 процента. Аналитики объяснили увеличение объемов выпуска низкой базой 2022 года, когда производителям нужно было в спешном порядке менять цепочки поставок. С начала 2023-го проблему удалось решить, заключили в «Честном знаке».

В конце июля президент России Владимир Путин подписал закон о внеплановом повышении акцизов на сигареты и алкоголь на пять процентов в 2024 году. Максимальный акциз на табак будет установлен в 2026 году и составит 4671 рубль за килограмм и 9836 рублей за килограмм для продукта, предназначенного для потребления путем нагревания.