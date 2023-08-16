Раскрыта личность командующего украинским отрядом для диверсий в Африке
Отряд из украинских военных, подготовленный службой внешнеполитической разведки Великобритании (MI6) для организации диверсий на африканском континенте, возглавил офицер ГУР Украины Виталий Пращук. Об этом РИА Новости рассказал военно-дипломатический источник.
Отмечается, что командующий Пращук имеет опыт «успешных ликвидаций», ранее он участвовал в операциях MI6 в Зимбабве.
В задачи украинского отряда входят не только диверсии, но и полноценное противодействие российскому сотрудничеству с континентом, в том числе устранение лидеров стран Африки, лояльных к РФ. Для этого служба безопасности и главное управление разведки Минобороны Украины помогли подобрать для отряда 100 военных с опытом на «восточном фронте».
Военные отправятся в Африку на судне из украинского порта Измаил в город Омдурман (Республика Судан) во второй половине августа.