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20:14, 16 августа 2023Экономика

Назван способ резко снизить курс доллара в России

Экономист Абрамов назвал продажу валютной выручки способом снизить курс доллара
СюжетКурс доллара:

Фото: Blogging Guide / Unsplash

Введение обязательной продажи валютной выручки — это способ резко снизить курс доллара, однако такой вариант более непредсказуем, чем повышение процентной ставки. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС, кандидат экономических наук Александр Абрамов.

При этом, по мнению экономиста, повышение процентной ставки еще будет влиять на снижение курса доллара.

«Это не происходит одномоментно. Если дальше идти по пути усиления административного давления на курс, то это введение обязательной продажи валютной выручки, возврат к этому», — рассказал Абрамов.

Однако этот путь более сложный, потому что сейчас операции с валютной выручкой крупных экспортеров привязаны к импорту разных товаров, поделился эксперт.

«Грубо говоря, экспортеры оставляют деньги за рубежом для того, чтобы оплачивать импорт. Если эти деньги вернутся в Россию, то снизятся возможности импорта. Этот путь, конечно, более эффективен, чем ставка, но он более непредсказуем по последствиям», — заключил он.

15 августа Центробанк на внеочередном заседании повысил ключевую ставку с 8,5 до 12 процентов. Это выше, чем прогнозировали аналитики. В ожидании заседания рубль укрепился по отношению к доллару и евро, однако после решения регулятора российская валюта вновь начала падать в цене.

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    Алена Шевченко
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