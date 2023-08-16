Стало известно количество получивших повреждения при взрыве в Махачкале строений

Глава Дагестана Меликов: при взрыве более 400 строений получили повреждения

При взрыве в Махачкале более 400 строений получили повреждения. Такую информацию раскрыл глава Дагестана Сергей Меликов, чьи слова приводит ТАСС.

«Доложили, что в результате взрыва и пожара пострадало более 400 строений. Большинство из них — это жилые дома. Степень повреждений совершенно разная», — сказал он.

Представитель властей отметил, что один из домов оказался полностью разрушен. Хозяева строения остались живы. Другие постройки пострадали в зависимости от близости к эпицентру взрыва, добавил Меликов.

Взрыв в автосервисе на окраине Махачкалы произошел вечером 14 августа. После этого огонь перекинулся на автозаправку рядом. 35 человек спасти не удалось.

15 августа сообщалось, что в качестве одной из версий взрыва в Махачкале следователи рассматривают нарушение правил хранения агрохимикатов с пожароопасными характеристиками. Окончательные выводы будут сделаны после проведения экспертиз.