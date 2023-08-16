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15:26, 16 августа 2023Россия

В Петербурге семилетней девочке насквозь прокусил ухо енот

В контактном зоопарке Петербурга семилетней девочке насквозь прокусил ухо енот

Фото: Lino Mirgeler / dpa / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге агрессивный енот насквозь прокусил семилетней девочке ухо, прокуратура начала проверку. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Инцидент произошел 15 августа в одном из контактных зоопарков в Спасском переулке в Адмиралтейском районе города.

По данным Mash, мать ребенка утверждает, что сотрудники отказываются возвращать деньги и даже извиняться. Она намерена обратиться в суд.

Сама пострадавшая, со слов матери, сидела на подоконнике и даже не трогала животное, но енот Юни внезапно на нее напал. Девочку повезли в больницу, обработали рану. Теперь, говорится в публикации Mash, ей нужно будет сделать курс прививок от бешенства.

В августе 2022 года в Магнитогорске Челябинской области прогуливающаяся по улицам города обезьяна покусала детей.

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    Евгения Куликова
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