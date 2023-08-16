Бывшая «дочка» Mercedes в России стала торговать китайскими машинами

Бывший дилер Mercedes стал торговать премиальными кроссоверами из Китая

Бывшее дочернее предприятие Mercedes в России стало продавать премиальные китайские машины. Переименованная в «МБ РУС» компания открыла заказы на кроссоверы брендов Aito и Li Auto, сообщает пресс-служба фирмы.

В настоящий момент можно оформить заказ на гибридные кроссоверы Aito М5 и М7, оснащенные гибридными силовыми установками. Обе версии оснащены электромоторами мощностью от 272 до 496 лошадиных сил и доступны в комплектациях Luxury и Flagship. Автомобиль поменьше стоит от 6,85 миллиона рублей, более размерная модель — по цене от 7,4 миллиона рублей.

Вскоре бывшая «дочка» Mercedes начнет торговать и кроссоверами Li Auto L7, L8 и L9 в версиях Max и Pro. Однако стоимость этих моделей еще не известна. В наличии автомобили появятся в конце сентября и вскоре будут доступны в салонах партнеров розничной сети центров продаж и сервиса.

В компании также отметили, что основным направлением работы компании остается бренд Mercedes-Benz. Продажа китайских автомобилей обусловлено желанием расширить портфель продуктов «другими высокотехнологичными премиальными брендами» в легковом сегменте.

Mercedes-Benz приостановил производство автомобилей на территории России и поставки авто в страну 3 марта 2022 года. Компания заявила, что решение остается в силе «до дальнейшего уведомления».

В апреле немецкий производитель завершил сделку по продаже российского бизнеса дилерской группе «Автодом». Она также получила 100 процентов доли в официальном дистрибьюторе и в кэптивном банке компании. Российская компания получила право ремонтировать автомобили немецкого концерна, проводить их техобслуживание, гарантийную и постгарантийную поддержку. При этом Mercedes оставил за собой право на обратный выкуп бизнеса в течение шести лет.