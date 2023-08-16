Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
17:50, 16 августа 2023Моя страна

В Татарстане пройдет Международный турнир по хоккею на траве

В Казани состоится Международный турнир по хоккею на траве «Кубок наций»

Фото: ФХТР

В столице Татарстана, Казани, состоится Международный турнир по хоккею на траве «Кубок наций». Об этом сообщается на сайте мэрии города.

Отмечается, что сначала за первенство будут бороться женские команды, среди которых сборные России и Белоруссии. Соревнование среди них пройдет с 21 по 27 августа.

После этого, с 28 августа по 3 сентября, победителей турнира определят среди мужчин. Помимо российской и белорусской команд, в нем примут участие спортсмены из Китая и Египта.

Уточняется, что соревнования будут проходить на специально подготовленных полях Центра хоккея на траве.

Ранее в августе стало известно, что шеф-повара Michelin проведут мастер-класс на гастрономическом фестивале «Вкусная Казань» в столице Татарстана.

Что думаешь? Оцени!
    Фариза Бацазова
    Обсудить
    Последние новости

    Крупнейший экспортер нефти проиграл России в борьбе за азиатский рынок

    Российский актер подвергся избиению во время репетиции сцены из фильма

    ЗРПК «Панцирь-С» вооружили гиперзвуковыми ракетами

    Глава Федерации борьбы России оценил отказ украинцев от рукопожатий на ЧМ

    Генерал ВСУ признал осложнение ситуации под Купянском из-за наступления России

    Российского муниципального депутата арестовали за интимную переписку с ребенком

    В США заявили о превращении Украины в Афганистан

    Звезда сериала «Чики» раскрыла свой вес после родов

    Названы способы купить дом с дополнительной скидкой

    Жара задержится в 11 регионах России до конца лета

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости