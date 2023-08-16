В Татарстане пройдет Международный турнир по хоккею на траве

В Казани состоится Международный турнир по хоккею на траве «Кубок наций»

В столице Татарстана, Казани, состоится Международный турнир по хоккею на траве «Кубок наций». Об этом сообщается на сайте мэрии города.

Отмечается, что сначала за первенство будут бороться женские команды, среди которых сборные России и Белоруссии. Соревнование среди них пройдет с 21 по 27 августа.

После этого, с 28 августа по 3 сентября, победителей турнира определят среди мужчин. Помимо российской и белорусской команд, в нем примут участие спортсмены из Китая и Египта.

Уточняется, что соревнования будут проходить на специально подготовленных полях Центра хоккея на траве.

Ранее в августе стало известно, что шеф-повара Michelin проведут мастер-класс на гастрономическом фестивале «Вкусная Казань» в столице Татарстана.