За информацию об осквернивших флаги на могилах участников СВО объявили награду

Полиция Приморского края объявила награду за информацию об осквернивших флаги

Полиция Приморского края объявила вознаграждение в 200 тысяч рублей за информацию о причастных к повреждению российских флагов на Морском кладбище. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Полиция Приморского осуществит выплату денежного вознаграждения в размере 200 тысяч рублей неравнодушному гражданину, готовому оказать помощь в раскрытии преступления», — говорится в сообщении.

3 июля стало известно о том, что неизвестные изрезали флаги России, установленные на могилах участников специальной военной операции (СВО). Всего было порезано 39 флагов.

Вандалы не тронули оставленные на могилах флагштоки. Они обрезали флаги, оставив лишь несколько сантиметров материи. При этом злоумышленники не повредили ни одного флага с родами войск, которые также были установлены над могилами.