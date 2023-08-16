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05:05, 16 августа 2023Силовые структуры

За информацию об осквернивших флаги на могилах участников СВО объявили награду

Полиция Приморского края объявила награду за информацию об осквернивших флаги

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Полиция Приморского края объявила вознаграждение в 200 тысяч рублей за информацию о причастных к повреждению российских флагов на Морском кладбище. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Полиция Приморского осуществит выплату денежного вознаграждения в размере 200 тысяч рублей неравнодушному гражданину, готовому оказать помощь в раскрытии преступления», — говорится в сообщении.

3 июля стало известно о том, что неизвестные изрезали флаги России, установленные на могилах участников специальной военной операции (СВО). Всего было порезано 39 флагов.

Вандалы не тронули оставленные на могилах флагштоки. Они обрезали флаги, оставив лишь несколько сантиметров материи. При этом злоумышленники не повредили ни одного флага с родами войск, которые также были установлены над могилами.

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    Марина Совина
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