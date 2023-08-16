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19:40, 16 августа 2023Ценности

Нюша отметила день рождения новыми откровенными снимками

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, отметила день рождения новыми откровенными снимками. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных снимках 33-летняя поп-исполнительница примерила слитный купальник с леопардовым принтом и глубоким декольте. При этом наряд частично обнажил ее грудь. Свой образ звезда дополнила укладкой с эффектом мокрых волос и макияжем с акцентом на глазах.

В качестве аксессуаров Нюша выбрала пояс в тон наряду, несколько браслетов на запястье и массивную цепь на шее. «Привет, мой новый год. Я встречаю тебя со всей любовью, что есть в моем сердце», — подписала знаменитость пост, который набрал более 30 тысяч лайков.

В июле Нюша начала распродавать свою брендовую одежду. Так, поп-исполнительница предлагала к покупке девять вещей, которые, как утверждалось, находились в хорошем состоянии. При этом самым дорогим товаром было вечернее платье, стоимость которого составляет 38 тысяч рублей.

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    Екатерина Ештокина
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