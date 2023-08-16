У хоккеиста Панарина конфисковали ружье

У хоккеиста Артемия Панарина конфисковали ружье за стрельбу в неположенном месте

У российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина конфисковали ружье за стрельбу в неположенном месте. Об этом сообщает «Новгород».

По информации источника, на спортсмена составили протокол об административном правонарушении. Утверждалось, что Панарин сделал несколько выстрелов на территории Мошенского района. Отмечается, что хоккеист признал вину. Суд оштрафовал его на 40 тысяч рублей.

Панарин выступает за «Рейнджерс» с 2019 года. В августе 2022-го нападающий вошел в топ-3 самых высокооплачиваемых игроков НХЛ в сезоне-2022/2023.