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20:26, 16 августа 2023Забота о себе

Ученые впервые использовали кровь вместо воды для тестирования прокладок

Исследователи из Орегона впервые использовали кровь для тестирования прокладок

Фото: ssuaphotos / Shutterstock / Fotodom

Ученые из США вызвали ажиотаж в соцсетях, впервые использовав для тестирования средств женской гигиены компоненты крови вместо воды или физраствора. Об этом сообщает Newsweek, ссылаясь на опубликованное в журнале BMJ Sexual & Reproductive Health исследование.

Группа исследователей из Университета здоровья и науки в Орегоне, США, протестировали 21 предмет женской гигиены, чтобы выяснить наиболее эффективные средства при менструации. В отличие от всех предыдущих исследований, они использовали для эксперимента не физраствор или воду, а эритроцитную массу — кровь без плазмы и тромбоцитов. По мнению ученых, такой состав наиболее приближен к естественным выделениям при менструации.

Исследование вызвало ажиотаж в социальных сетях, так как многие пользователи удивились, что давно ставшие привычными прокладки, тампоны и прочие средства гигиены ни разу не тестировались в условиях, близких к естественным. «Неудивительно, что продукты оказались не такими впитывающими, как написано на их этикетках», — написала в ставшем вирусном посте в X (бывший Twitter) Алана Остон.

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Историк Камилла Мерк Рествик, которая исследует появления менструации в искусстве и рекламе, объяснила, что обычно кровь не использовали по нескольким причинам. По ее мнению, во-первых, естественные жидкости непросто найти в нужном количестве, а во-вторых, их применение частично связано с брезгливостью.

По итогам тестирования, американские исследователи пришли к выводу, что наиболее эффективными средствами являются менструальные диски, которые в среднем впитывают 60 миллилитров крови. Прокладки, тампоны и менструальные чаши продемонстрировали средние результаты, впитав от 20 до 50 миллилитров. Самые низкие показатели были зафиксированы у менструальных трусов — всего два миллилитра.

Ранее фитнес-тренер Анастасия Юркова высказалась о занятиях спортом во время менструации. По ее словам, нет абсолютных противопоказаний для занятий спортом в этот период цикла.

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    Екатерина Улитина
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