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11:57, 16 августа 2023Бывший СССР

Польшу заподозрили в подготовке к конфликту с Белоруссией

Военный политолог Перенджиев: есть вероятность агрессии Польши против Белоруссии

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Существуют признаки, указывающие на подготовку Польши к агрессивным действиям против Белоруссии. Именно этим может объясняться мобилизация пограничников в Латвии и рост напряженности на белорусско-латвийской границе. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

«Мобилизация пограничников указывает на фобии внутри руководства Латвии. Белоруссия не собирается угрожать ни этой стране, ни другим своим соседям, подчеркнуто говоря о том, что готова только к обороне. Возможно, власти Латвии опасаются обратного: если начнется агрессия в сторону Белоруссии, страна вместе с российскими войсками может не только отбросить противника, но и ударить по приграничным регионам», — допустил Перенджиев.

Военный политолог напомнил, что в Минобороны Белоруссии уже указывали на вероятность столкновения со странами НАТО, имея ввиду, в первую очередь Польшу. И, как отметил собеседник «Ленты.ру», признаки подготовки к конфликту, действительно, есть.

«Разведка Белоруссии говорит о том, что из глубины Польши к границам страны перемещаются военные подразделения», — сказал Перенджиев.

Ранее сообщалось, что госпогранслужба Латвии объявила о срочной мобилизации сил для охраны границы с Белоруссией. Отмечается, что пограничников отзывают из отпусков в связи с «растущей гибридной угрозой».

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    Варвара Кошечкина
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