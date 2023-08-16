Российские войска поразили пункт бригады ВСУ на территории ДНР

Минобороны: на территории ДНР поражен пункт управления 72-й бригады ВСУ

Российские войска поразили пункт управления 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Объект, по которому был нанесен удар, находился неподалеку от населенного пункта Прасковиевка, уточнил представитель Минобороны.

Помимо этого, Конашенков сообщил об уничтожении радиолокационной станции обнаружения, опознавания и сопровождения воздушных целей СТ-68 в Николаевской области.

16 августа Минобороны сообщило об улучшении положения российских войск на купянском направлении. Также на указанном направлении при поддержке авиации и огня артиллерии были отражены девять атак украинских войск.