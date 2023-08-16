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21:46, 16 августа 2023Бывший СССР

В Запорожской области рассказали о расстрелах в ВСУ за отказ идти в наступление

Балицкий заявил, что солдат ВСУ расстреливают за отказ идти в наступление

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире Первого канала рассказал, что бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреливают за отказ идти в наступление.

«Ребята, которых силой с улиц забрала нацистская власть в интересах британской короны, они не хотят воевать. Мотивация крайне низкая. Их гонят на убой, но умирать никому не хочется», — заявил он.

Балицкий отметил, что со стороны России были зафиксированы случаи расстрела украинских военных, которые не желали идти в наступление, подчеркнув, что даже подобные угрозы не мотивируют их выполнять приказы. Он добавил, что по частотам врага иногда слышны убеждения и мольбы солдат не отправлять их в атаку.

Ранее глава медслужбы батальона «Волки да Винчи» сухопутных войск ВСУ Алина Михайлова рассказала о больших проблемах с фронтовой медициной. По ее словам, эвакуация раненых может происходить восемь часов.

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    Марина Совина
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