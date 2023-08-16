Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
23:24, 16 августа 2023Наука и техника

Пентагон сообщил об обеспокоенности военно-ядерными разработками Китая

Пентагон заявил о возможности КНР создать большую часть ядерных систем США и РФ

Фото: Pixabay

Глава стратегического командования (STRATCOM) Пентагона Энтони Коттон рассказал, что Соединенные Штаты обеспокоены любыми военно-ядерными разработками Китая. Он пояснил, что при разработке вооружений Пекин опирается на многолетний опыт США и России, сообщает РИА Новости.

По его словам, у КНР есть возможность создать большую часть систем, которые разрабатываются или модернизируются Вашингтоном и Москвой. Он уточнил, что беспокойство вызывают абсолютно все ядерные системы, разработкой которых может заняться Китай.

«Мы этим занимаемся 70 лет, а они думают, что могут начать с чистого листа и взять лучшие из наработок», — заявил Коттон.

Ранее он рассказал, что доволен работой по созданию в США новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), подводной лодки, а также стратегического бомбардировщика.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В США рассказали о разбогатевшей за год России

    В Италии осудили убийство Каддафи

    Блинкен поговорил с отбывающим в России срок за шпионаж американцем Уиланом

    Китай высоко оценил усилия Минска по урегулированию украинского кризиса

    Маск раскрыл цели SpaceX

    Пентагон сообщил об обеспокоенности военно-ядерными разработками Китая

    На Украине демонтировали два памятника советским солдатам

    Выплаты ветеранам СВО предложили назначать без заявлений

    В США ответили на заявления КНДР о бежавшем американском солдате

    Пентагон рассказал о работе по созданию межконтинентальной баллистической ракеты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости