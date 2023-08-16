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01:00, 16 августа 2023Ценности

Рита Ора показала фигуру в платье с откровенными вырезами

Фото: @ritaora

Британская певица и актриса Рита Ора показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующий пост появился в ее аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 32-летняя исполнительница позировала в черном платье длины макси на тонких лямках, с открытой спиной, обнажающим ногу разрезом до бедра и вырезами в районе талии и груди. Также она уложила волосы в объемный пучок с вьющимися прядями у лица, сделала контрастный макияж и дополнила образ массивными золотистыми серьгами и браслетами. При этом знаменитость продемонстрировала стройное тело с разных ракурсов.

Поклонники оценили внешний вид звезды в комментариях. «Такая красивая и горячая», «Очень милая», «Великолепная», «Прекрасная», — восхитились пользователи сети.

Ранее в августе дочь голливудских актеров и бывших супругов Брюса Уиллиса и Деми Мур Румер Уиллис снялась без одежды через четыре месяца после родов. На размещенном кадре 34-летняя актриса и певица предстала полностью обнаженной, наклонившись к камере и прикрыв грудь рукой. При этом она продемонстрировала татуировки и пирсинг на теле.

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    Карина Черных
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