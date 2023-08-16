Названа неожиданная польза водки

Химик Васильев: с помощью водки можно удалить загрязнения и микробы

Водка является эффективным чистящим и дезинфицирующим средством, считает завкафедрой теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Госуниверситета просвещения Николай Васильев. О неожиданной пользе крепкого алкоголя он рассказал изданию NEWS.ru.

По словам Васильева, в этиловом спирте хорошо растворяются жиры, поэтому с помощью водки легко удалить небольшие загрязнения. «Для мойки, плиты или сковороды, конечно, не подойдет — тут нужны спецсредства. Но маленькие пятна хорошо удаляются», — отметил специалист.

Кроме того, Васильев назвал водку хорошим и относительно безопасным дезинфицирующим средством. По его словам, крепкий алкогольный напиток можно применять в качестве альтернативы хлорке или мирамистину для удаления микробов. «Учтите, что в водку в крайне малых концентрациях добавляют соли и сахар для улучшения вкуса, поэтому она может оставить след на поверхности после обработки», — предупредил химик.

Специалист уточнил, что водка может оставить следы на некоторых полированных или лакированных поверхностях. Однако, по его словам, большинство современных материалов устойчивы к спиртовому раствору, и им дезинфекция водкой не навредит.

Ранее врач-нарколог Дарья Ермолаева рассказала, что в зависимости от индивидуальных факторов протрезветь человек может в срок от нескольких часов до нескольких дней. При этом в период вытрезвления происходит обезвоживание, изменение кислотно-щелочного баланса крови, а также наблюдается дефицит витаминов и микроэлементов.