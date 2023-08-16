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07:51, 16 августа 2023Экономика

В Германии заявили о пристальном наблюдении за экономикой России

Tagesspiegel: экономические санкции ударили по экономике России не так сильно
СюжетСанкции против России:

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын / Global Look Press

Экономические санкции против России, введенные странами Евросоюза и США, нанесли Москве гораздо меньший вред, чем ожидалось изначально. Об этом заявил в своей статье для немецкого издания Tagesspiegel журналист Альбрехт Мейер.

«По прогнозам, в наступающем году валовой внутренний продукт России может вернуться на уровень, который был до конфликта на Украине», — предположил обозреватель.

Мейер также отметил, что еще год назад немецкое рейтинговое агентство Scope прогнозировало, что Москва в течение десяти лет не сможет оправиться от последствий введенных ограничений. По его словам, «сейчас все выглядит иначе». Также обозреватель подчеркнул, что Берлин пристально следит за развитием событий.

Ранее немецкое издание Der Spiegel написало, что санкции, принятые Западом в отношении Москвы, не смогли сломить российскую экономику, которая способна годами выдерживать вводимые ограничения.

По данным экспертов из Германии, несмотря на ослабление российского рубля, экономика России не впала в рецессию.

При этом ранее президент России Владимир Путин заявлял, что введенные западными странами санкции являются платой за свободу и за право быть независимыми. Он напомнил, что Россия отказывается «плясать под чужую дудку, жертвовать своими национальными интересами и традиционными ценностями».

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    Марина Совина
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