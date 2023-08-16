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22:19, 16 августа 2023Экономика

США назвали возможный вариант экспорта украинского зерна

Госдеп сообщил о возможности экспорта украинского зерна по Дунаю

Фото: Pixabay

Заместитель главы пресс-службы Государственного департамента Ведант Пател рассказал, что США рассматривают различные маршруты обеспечения экспорта зерна с территории Украины. Он назвал наиболее вероятным вариантом транспортировку по Дунаю, сообщает ТАСС.

«У меня нет конкретных деталей. Очевидно, что Дунай является потенциальным вариантом», — заявил представитель американского внешнеполитического ведомства.

По его словам, США прорабатывают вопрос об экспорте украинского зерна с Киевом и европейскими партнерами. Также Пател призвал Россию возобновить зерновую сделку.

Ранее зампредставителя офиса генсека ООН Фархан Хак заявил, что глава организации Антониу Гутерриш продолжает предпринимать попытки возобновить зерновую сделку для продолжения экспорта сельхозпродукции из России и с Украины, а также выражает обеспокоенность ростом мировых цен на продовольствие.

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    Марина Совина
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