США подтвердили переговоры о расширении маршрутов доставки зерна с Украины

Кирби: CША ведут переговоры с союзниками о расширении маршрутов доставки зерна

США совместно с союзниками и партнерами ведут переговоры о расширении возможных альтернативных маршрутах доставки украинского зерна. Эту информацию подтвердил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге, сообщает Reuters.

Также он осудил российские удары по украинской инфраструктуре и призвал Москву немедленно вернуться к выполнению зерновой сделки.

Ранее WSJ со ссылкой на официальных лиц сообщала, что США ведут переговоры с Турцией, Украиной и ее соседями о расширении альтернативных экспортных маршрутов для украинского зерна. Отмечается, что поддерживаемый Вашингтоном план предполагает увеличение мощности по экспорту до четырех миллионов тонн зерна в месяц через реку Дунай к октябрю, а большая часть зерна будет отправлена через Черное море в ближайшие порты в Румынии и оттуда в другие пункты назначения.