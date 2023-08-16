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20:34, 16 августа 2023Мир

США подтвердили переговоры о расширении маршрутов доставки зерна с Украины

Кирби: CША ведут переговоры с союзниками о расширении маршрутов доставки зерна

Фото: Viacheslav Musiienko / Reuters

США совместно с союзниками и партнерами ведут переговоры о расширении возможных альтернативных маршрутах доставки украинского зерна. Эту информацию подтвердил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге, сообщает Reuters.

Также он осудил российские удары по украинской инфраструктуре и призвал Москву немедленно вернуться к выполнению зерновой сделки.

Ранее WSJ со ссылкой на официальных лиц сообщала, что США ведут переговоры с Турцией, Украиной и ее соседями о расширении альтернативных экспортных маршрутов для украинского зерна. Отмечается, что поддерживаемый Вашингтоном план предполагает увеличение мощности по экспорту до четырех миллионов тонн зерна в месяц через реку Дунай к октябрю, а большая часть зерна будет отправлена через Черное море в ближайшие порты в Румынии и оттуда в другие пункты назначения.

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    Виктория Кондратьева
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