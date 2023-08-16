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12:52, 16 августа 2023Интернет и СМИ

Сын Сергея Жукова стал соведущим нового шоу

Сын певца Жукова стал соведущим шоу «Полтора спортсмена» от «Одноклассников»

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Сын солиста российской поп-группы «Руки Вверх!» стал соведущим нового шоу «Полтора спортсмена», которое запускает соцсеть «Одноклассники». Об этом стало известно из пресс-релиза, поступившего в редакцию «Ленты.ру».

Вместе с Энджелом Жуковым шоу будет вести шоумен и продюсер Дмитрий Шепелев. «Полтора спортсмена» — спортивно-познавательное шоу, в котором ведущий вместе с детьми пытается выбрать подходящие спортивные хобби. Премьера передачи состоялась 15 августа. Новые выпуски будут выходить по вторникам.

В первом выпуске нового проекта Жуков посетил футбольную тренировку и попробовал себя в бальных танцах. «Я думал, это будет скучно. Но когда я начал танцевать, я понял, что это очень увлекательно. Мне очень понравилось учить ча-ча-ча», — поделился эмоциями соведущий.

Ранее «Одноклассники» запустили уникальный проект для блогеров, который даст им возможность создать собственные оригинальные шоу. Отмечается, что авторы идей получат возможность бесплатно реализовать их на платформе — в этом им поможет команда профессиональных продюсеров, сценаристов, производителей и дистрибьюторов контента.

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    Варвара Кошечкина
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