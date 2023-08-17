В России предложили ввести кредитную амнистию для семей с детьми

«Известия»: в России хотят ввести кредитную амнистию для семей с детьми

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова выступила с предложением ввести в России кредитную амнистию для семей с детьми, сообщают «Известия».

Депутат отметила, что задолженность россиян перед банками к 1 мая нынешнего года составила 30,22 триллиона рублей, а уровень закредитованности по сравнению с началом года увеличился с 35 до 41 процента. Она добавила, что на фоне этого наблюдается стагнация реальных доходов и инфляция, которая ослабляет финансовое положение жителей страны. По словам Лантратовой, семьи с детьми составляют более 80 процентов из числа бедных в России.

«Данная категория граждан в этой ситуации требует повышенных мер господдержки. В этой связи с целью ослабления долгового бремени представляется целесообразным введение единоразовой кредитной амнистии для семей с детьми», — заявила она.

Политик уточнила, что данной категории граждан планируют предоставить возможность единоразового списания долгов в случае падения доходов по независящим от них причинам, перечень которых, по ее словам, должно определять правительство.

Ранее стало известно, что Банк России отменил ограничение к полной стоимости кредита (ПСК) по потребительским и иным видам займов.