В Воронеже пройдет финал чемпионата России по автокроссу

В Воронеже с 14 по 16 сентября состоится финал чемпионата России по автокроссу

В Воронеже на стадионе технических видов спорта «Воронеж-Ринг» состоится финальный этап чемпионата России по автокроссу. Об этом сообщает KP.RU.

Финал пройдет с 14 по 16 сентября. В нем примут участие сильнейшие пилоты России. Отмечается, что соревноваться они будут на девяти классах автомобилей: багги, прокачанных «Ладах», «УАЗах» и «ЗИЛах».

На чемпионате будут присутствовать представители «КАМАЗ-мастера» — самой сильной команды мирового автоспорта в классе спортивных грузовиков. Участников и гостей мероприятия ждет интересная развлекательная программа.

Ранее сообщалось, что в столице Татарстана, Казани, состоится Международный турнир по хоккею на траве «Кубок наций». Отмечается, что сначала за первенство будут бороться женские команды, среди которых сборные России и Белоруссии.

