Росавиация поблагодарила Финляндию и Эстонию за допуск самолетов в свое небо

Росавиация поблагодарила Финляндию и Эстонию за содействие самолетам в грозу

Росавиация поблагодарила Финляндию и Эстонию за содействие, оказанное трем российским самолетам при облете грозы над Финским заливом ночью 17 августа. Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале ведомства.

В публикации уточняется, что аэронавигационные службы двух европейских стран взаимодействовали с Единой системой организации воздушного движения России. Они допустили в свое небо лайнеры авиакомпаний «Россия», «Северный Ветер» и «Уральские авиалинии», обеспечив безопасное обслуживание российских самолетов.

«Росавиация благодарит компетентные органы Финляндии и Эстонии за оказанное содействие», — сообщили в ведомстве.

Там подчеркнули, что в случае необходимости Россия также будет готова допустить суда иностранных государств в свое воздушное пространство.

Ранее стало известно, что Финляндия и Эстония впустили в свое небо самолеты из России, которые не могли пролететь в Калининград над нейтральными водами Финского залива из-за непогоды. Напомним, что Евросоюз полностью закрыл воздушное пространство для российских лайнеров в феврале 2022 года.