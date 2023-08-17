Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:53, 17 августа 2023Путешествия

Росавиация поблагодарила Финляндию и Эстонию за допуск самолетов в свое небо

Росавиация поблагодарила Финляндию и Эстонию за содействие самолетам в грозу

Фото: Ross Parmly / Unsplash

Росавиация поблагодарила Финляндию и Эстонию за содействие, оказанное трем российским самолетам при облете грозы над Финским заливом ночью 17 августа. Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале ведомства.

В публикации уточняется, что аэронавигационные службы двух европейских стран взаимодействовали с Единой системой организации воздушного движения России. Они допустили в свое небо лайнеры авиакомпаний «Россия», «Северный Ветер» и «Уральские авиалинии», обеспечив безопасное обслуживание российских самолетов.

«Росавиация благодарит компетентные органы Финляндии и Эстонии за оказанное содействие», — сообщили в ведомстве.

Там подчеркнули, что в случае необходимости Россия также будет готова допустить суда иностранных государств в свое воздушное пространство.

Ранее стало известно, что Финляндия и Эстония впустили в свое небо самолеты из России, которые не могли пролететь в Калининград над нейтральными водами Финского залива из-за непогоды. Напомним, что Евросоюз полностью закрыл воздушное пространство для российских лайнеров в феврале 2022 года.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Борисова
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине начали менять дислокацию важного вооружения. С чем связана новая тактика ВСУ?

    Индия попросила у России скидку на поставки пшеницы

    Назван способ долго хранить продукты и реже их выбрасывать

    Китайские госбанки начали продавать валюту для спасения юаня

    Брэдли Купер рассказал о борьбе с наркозависимостью

    Росавиация поблагодарила Финляндию и Эстонию за допуск самолетов в свое небо

    Раскрыт самый быстрый способ испортить отношения с ребенком на долгие годы

    В Литве призвали подготовиться к закрытию границы с Белоруссией

    Второй сотрудник движения «Голос» попал под следствие

    Ирина Дубцова начала распродавать свою брендовую одежду за сотни тысяч рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости