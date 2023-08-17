В России предложили запретить АЗС рядом с ТЦ и рынками

«Известия»: депутат Выборный предложил запретить АЗС рядом с ТЦ и рынками

Зампред комитета по безопасности Госдумы Анатолий Выборный после трагедии в Дагестане предложил пересмотреть правила размещения АЗС в России и ввести запрет на размещение этих объектов рядом с торговыми центрами (ТЦ), рынками и местами массового скопления людей. Соответствующее обращение депутат направил премьер-министру Михаилу Мишустину. Об этом в четверг, 17 августа, пишут «Известия» со ссылкой на документ.

«Такое соседство потенциально очень опасно. Очевидно, действующих нормативов дистанции от АЗС до различных городских объектов — от 25 до 200 метров — недостаточно», — пояснил депутат изданию. По его словам, риски повторения подобных трагедии в Махачкале ситуаций усугубляются особенно в современных условиях.

Инициативу поддержал первый зампред думского по экономической политике Николай Арефьев. «Такое размещение АЗС вблизи жилых домов нужно запретить. Например, в советское время все заправки были вынесены за черту города. Но потом их стали размещать где попало», — заявил парламентарий.

Вечером 14 августа на окраине Махачкалы произошел взрыв в автосервисе. После этого огонь перекинулся на автозаправку рядом. По последним данным, при взрыве пострадали 84 человека. В качестве одной из версий взрыва следователи рассматривают нарушение правил хранения агрохимикатов с пожароопасными характеристиками. Окончательные выводы будут сделаны после проведения экспертиз.