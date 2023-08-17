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15:09, 17 августа 2023Силовые структуры

Украинского оператора БПЛА приговорили к 12 годам колонии за обстрел гражданских

Верховный суд ДНР приговорил к 12 годам колонии украинского оператора БПЛА

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил к 12 годам колонии строгого режима украинского оператора беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Егора Куранова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона.

Куранова признали виновным по статье 356 УК РФ («Жесткое обращение с гражданским населением на оккупированной территории»).

По данным следствия, военный с 30 ноября 2018 года по 20 июня 2022 года выполнял приказы командования и обстреливал при помощи беспилотников жилые дома и гражданскую инфраструктуру с находящимся в них мирным населением в селе Коминтерново и поселке Александровка. В результате обстрелов в селе Коминтерново был полностью разрушен жилой дом и частично торговый комплекс. В поселке Александровка был ранен мужчина.

Правоохранители также выяснили, что в апреле 2022 года Куранов ранил мирного жителя, идущего по улице. В этот момент военный был на дежурстве на машиностроительном заводе «Азовмаш».

Ранее Верховный суд ДНР вынес приговор двоим минометчикам из бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), в ходе боевых действий обстреливавшим жилой сектор Мариуполя весной 2022 года.

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