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13:37, 17 августа 2023Россия

Минобороны заявило о поражении двух пунктов управления беспилотниками ВСУ

Минобороны РФ сообщило о поражении двух пунктов управления беспилотниками ВСУ

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военнослужащие поразили два пункта управления беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Ласточкино Донецкой народной республики (ДНР) и Ивановское Запорожской области. Об этом в четверг, 17 августа, журналистам заявили в Министерстве обороны.

Кроме того, у Серебрянки в ДНР был нанесен удар по командно-наблюдательному пункту подразделения 67-й механизированной бригады противника, а также складу боеприпасов.

В Минобороны добавили, что оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных Сил России за сутки нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 138 районах.

Также российские войска нанесли ракетный удар по воинскому эшелону противника в районе станции Межевая Днепропетровской области на донецком направлении спецоперации.

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    Евгения Куликова
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