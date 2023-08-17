Путин заявил о сплотившем российский народ буддизме

Путин заявил, что буддизм сыграл уникальную роль в сплочении российского народа

Буддизм сыграл уникальную роль в формировании и сплочении российского народа. Об этом заявил президент России Владимир Путин в обращении к участникам Международного буддийского форума, текст телеграммы президента приводится на официальном сайте Кремля.

По словам главы государства, культура и традиции этой религии помогли сформироваться России как многоконфессиональному и многонациональному государству.

«Буддизм, его культура и традиции оказали большое влияние на становление России, (...) сыграли поистине уникальную роль в формировании единого, сплоченного народа, стали высоким духовно-нравственным ориентиром для сотен тысяч людей», — заявил Путин.

Ранее сообщалось, что в Республике Тыва открылся крупнейший в России буддийский монастырь «Тубтен Шедруб Линг». В монастыре 12 этажей, его высота составляет 56 метров с колоннами, в нем есть подиум под статую Будды высотой 10 метров.