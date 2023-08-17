Девушка рассказала о неожиданном поступке арендодательницы и удивила сеть

Девушка опубликовала ролик в TikTok, в котором рассказала о неожиданном поступке арендодательницы, чем удивила сеть. Пользовательница платформы показала, что владелица жилья установила камеры по всей квартиры.

«Владелица квартиры, в которой мы живем, установил это по всем комнатам. Она сошла с ума», — написала автор ролика и показала несколько камер, расположенных в разных комнатах.

По словам девушки, каждый раз, когда кто-то проходит в поле видимости камеры, она говорит: «Привет, в данный момент вас записывает камера». «Да, она срабатывает каждый раз, когда я прохожу мимо нее», — отметила она.

В комментариях многие удивились действию арендодательницы и назвали его незаконным. «Отключите камеры и свяжитесь с юристом», «Это вообще легально?» — высказались комментаторы. Другие пользователи призвали автора видео переехать и не соглашаться на неуместные правила владелицы квартиры.

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