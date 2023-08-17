Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:24, 17 августа 2023Интернет и СМИ

Девушка рассказала о неожиданном поступке арендодательницы и удивила сеть

Кадр: @skyrobotica / TikTok

Девушка опубликовала ролик в TikTok, в котором рассказала о неожиданном поступке арендодательницы, чем удивила сеть. Пользовательница платформы показала, что владелица жилья установила камеры по всей квартиры.

«Владелица квартиры, в которой мы живем, установил это по всем комнатам. Она сошла с ума», — написала автор ролика и показала несколько камер, расположенных в разных комнатах.

По словам девушки, каждый раз, когда кто-то проходит в поле видимости камеры, она говорит: «Привет, в данный момент вас записывает камера». «Да, она срабатывает каждый раз, когда я прохожу мимо нее», — отметила она.

В комментариях многие удивились действию арендодательницы и назвали его незаконным. «Отключите камеры и свяжитесь с юристом», «Это вообще легально?» — высказались комментаторы. Другие пользователи призвали автора видео переехать и не соглашаться на неуместные правила владелицы квартиры.

Ранее женщина рассказала на Reddit, что решила развестись с мужем после того, как посмотрела видео с регистратора в его машине. Автор заявила, что супруг увез ее собаку в другой штат и бросил питомца, а ей заявил, что животное сбежало.

Что думаешь? Оцени!
    Олег Давыдов
    Обсудить
    Последние новости

    «Тикток-принцессу» сватают наследнику датского престола. Почему ее матери грозила тюрьма и откуда у нее русские корни

    Второй сотрудник движения «Голос» попал под следствие

    Ирина Дубцова начала распродавать свою брендовую одежду за сотни тысяч рублей

    На Украине вновь высказались об участии России в Олимпийских играх-2024

    Россияне купили тур на Бали за 1,4 миллиона рублей и оказались на улице

    Раскрыт мотив избиения мальчика тренером по боксу в Подмосковье

    Российские войска нанесли ракетный удар по эшелону ВСУ с боеприпасами

    Минобороны заявило о поражении двух пунктов управления беспилотниками ВСУ

    Предсказано появление новой камеры в iPhone

    Избивший 12-летнего подростка россиянин рассказал подробности конфликта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости