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18:48, 17 августа 2023Мир

США расширили санкции в отношении четырех россиян

Власти США внесли четырех россиян в санкционные списки

Фото: Kevin Wurm / Reuters

Власти США внесли в санкционные списки четырех россиян, якобы причастных к делу Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иноагента, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России). Об этом сообщается в заявлении пресс-секретаря Госдепартамента США Мэттью Миллера, опубликованном на сайте американского внешнеполитического ведомства.

Как указал официальный представитель Госдепа, под санкции попали Алексей Александров, Константин Кудрявцев, Иван Осипов и Владимир Паняев, являющиеся, по словам Миллера, сотрудниками ФСБ. Отмечается, что ограничительные меры вводятся на основании положений «закона Магнитского», направленного на защиту прав человека за границей.

Ранее Минфин США ввел санкции против российской фирмы, а также компаний из Казахстана и Словакии, заявив об их связях с Северной Кореей.

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    Глеб Бажуткин
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