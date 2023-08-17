Кравцов: в колледжах России начнут готовить операторов беспилотных авиасистем

В колледжах России начнут готовить операторов беспилотных авиасистем. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, передает ТАСС.

Министр в четверг, 17 августа, выступил на Московском урбанистическом форуме. На мероприятии он подчеркнул, что Минпросвещения утвердило перечень профессий, по которым ведется обучение в российских колледжах.

«В перечне появилось более 250 новых востребованных профессий, в частности оператор беспилотных авиационных систем с максимальной взлетной массой 30 килограммов и менее», — разъяснил Кравцов.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения прорабатывает вопрос возврата урока труда в школы России. Кравцов тогда подчеркивал, что урок труда будет отличаться от предмета «технология».

По мнению главы Минпросвещения, на уроках труда учащиеся могли бы проявлять себя творчески, делая что-то руками.

Кроме того, в российские школы планировали вернуть занятия по черчению.