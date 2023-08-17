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10:33, 17 августа 2023Путешествия

Россиян предупредили об угрожающей Крыму опасности

В Крыму с 17 августа объявлено штормовое предупреждение по пожарной опасности

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Власти Крыма объявили штормовое предупреждение по пожарной опасности с 17 по 20 августа. Об этой угрозе россиян предупредили на сайте ГУ МЧС России по региону.

По данным местного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, чрезвычайная пожарная опасность сохранится в южных и восточных районах полуострова.

Так, в этот период жителям и гостям региона строго запрещается разводить костры и проводить пожароопасные работы с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах, а также на прилегающих к ним территориях, в том числе намеренно сжигать бытовой мусор и сухую растительность.

Ранее в августе пляжи Ялты закрыли для купания из-за обрушившегося на популярный российский курорт шторма. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.

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    Фариза Бацазова
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