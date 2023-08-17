Путин присвоил главе парламента Чечни звание генерал-майора МВД

Кадыров: главе парламента Чечни Даудову присвоено звание генерал-майора МВД

Президент России Владимир Путин своим указом присвоил главе парламента Чечни Магомеду Даудову звание генерал-майора МВД. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Как отметил Кадыров, сегодня помимо «плодотворной деятельности» в чеченском парламенте, Даудов «грамотно и эффективно» курирует работу регионального оперативного штаба по проведению специальной военной операции (СВО).

Кадыров добавил, что Даудов относится к «той редкой категории людей, которым можно доверить абсолютно любую задачу».

4 августа Рамзан Кадыров заявил, что получил новую награду от президента Владимира Путина — благодарственное письмо за вклад в реализацию стратегии развития строительной отрасли ЖКХ России. Он пообещал и дальше прикладывать усилия, чтобы выполнять поставленные задачи «качественно и в срок».

